ГПУ определяется, как действовать, чтобы Интерпол возобновил розыск Януковича

Генпрокуратура определяется, как действовать, чтобы Интерпол возобновил розыск экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил руководитель департамента спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.

"Кроме предварительной информации об общих причинах снятия с розыска, поступили детальные решения по каждому из подозреваемых, где Интерпол изложил свою позицию. Она изучается с точки зрения обжалования и донесения нашей правоты. Мы определяемся, как дальше действовать, чтобы розыск был возобновлен", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 3 мая международная организация Интерпол прекратила розыск бывшего президента Виктора Януковича.

Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска Виктора Януковича и всю информацию о его сыне Александре.