 

ГПУ подает новые ходатайства об аресте имущества сына Януковича

09 марта 2017 г. 12:43
Источник: РБК-Украина
16 просмотров

Генеральная прокуратура Украины подает в Печерский суд Киева новые ходатайства об аресте имущества бизнесмена Александра Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечают, что подаются новые ходатайства в суд об аресте имущества Александра Януковича. Генпрокуратура совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановила финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены денежные средства после снятия арестов. Сообщается, что Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководствов отношении служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит Януковичу.

"С целью недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО "Всеукраинский банк развития", открытых в Национальном банке Украины, по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 17.01.2017 Печерский районный суд города Киева повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц", - отмечают в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.