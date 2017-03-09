ГПУ подает новые ходатайства об аресте имущества сына Януковича

Генеральная прокуратура Украины подает в Печерский суд Киева новые ходатайства об аресте имущества бизнесмена Александра Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечают, что подаются новые ходатайства в суд об аресте имущества Александра Януковича. Генпрокуратура совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановила финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены денежные средства после снятия арестов. Сообщается, что Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководствов отношении служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит Януковичу.

"С целью недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО "Всеукраинский банк развития", открытых в Национальном банке Украины, по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 17.01.2017 Печерский районный суд города Киева повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц", - отмечают в сообщении.