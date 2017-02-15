ГПУ предъявит Януковичу и экс-чиновникам новые подозрения, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины предъявит бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшим чиновникам новые подозрения. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я поставил требование перед начальником департамента по делам Майдана: сразу после принятия закона скорректировать подозрение с учетом полученных результатов следствия. И предъявить обновленное подозрение, а потом обвинительный акт Януковичу, Захарченко (Виталию Захарченко, экс-главе МВД, - ред.) и другим чиновникам за незаконное объявление антитеррористической операции, привлечение спецподразделений для разгона Майдана, что привело к сотням человеческих жертв", - заявил Луценко.

По его словам, доказательства, полученные следствием за это время, дают возможность предъявить новые подозрения Януковичу и другим лицам в деле Майдана.

"Как только Верховная Рада примет решение об усовершенствовании процедуры заочного осуждения, чтобы избежать рисков в Европейском суде, мы готовы действовать. Начиная с марта", - добавил Луценко.