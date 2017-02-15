 

ГПУ предъявит Януковичу и экс-чиновникам новые подозрения, - Луценко

15 февраля 2017 г. 17:25
Источник: РБК-Украина
10 просмотров

Генеральная прокуратура Украины предъявит бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшим чиновникам новые подозрения. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я поставил требование перед начальником департамента по делам Майдана: сразу после принятия закона скорректировать подозрение с учетом полученных результатов следствия. И предъявить обновленное подозрение, а потом обвинительный акт Януковичу, Захарченко (Виталию Захарченко, экс-главе МВД, - ред.)  и другим чиновникам за незаконное объявление антитеррористической операции, привлечение спецподразделений для разгона Майдана, что привело к сотням человеческих жертв", - заявил Луценко.

По его словам, доказательства, полученные следствием за это время, дают возможность предъявить новые подозрения Януковичу и другим лицам в деле Майдана.

"Как только Верховная Рада примет решение об усовершенствовании процедуры заочного осуждения, чтобы избежать рисков в Европейском суде, мы готовы действовать. Начиная с марта", - добавил Луценко.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.