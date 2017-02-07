 

ГПУ проводит обыск у людей, близких к Мосийчуку, но не за политику

07 февраля 2017 г. 12:55
Источник: Украинская правда
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Депутат Партии Ляшко Андрей Лозовой сообщает об обысках в приемной депутата Игоря Мосийчуку, в ГПУ заявляют, что обыски не имеют никакого отношения к политической деятельности нардепа.
Так Лозовой в своем Facebook написал, что "у Мосийчука – обыск".

"В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги", - написал он.
На сайте ВР указана единственная депутатская приемная, расположенная в Василькове по адресу ул. Киевская, д. № 97.
Мамалыга в своем Facebook сообщил, что обыски проходят в его квартире на улице Княжий затон в Киеве. В комментариях под постом Мамалыги адвокат Инна Рафальская отметила, что дело касается экономики.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что "обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности народного депутата Мосийчука".

"Все детали - позже", - добавила она.
Она не уточнила, по каким адресам проводятся обыски.
Чуть позже Сарган уточнила, что в помещениях именно Мосийчука никаких обысков нет.

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