ГПУ проводит обыск у людей, близких к Мосийчуку, но не за политику

Депутат Партии Ляшко Андрей Лозовой сообщает об обысках в приемной депутата Игоря Мосийчуку, в ГПУ заявляют, что обыски не имеют никакого отношения к политической деятельности нардепа.

Так Лозовой в своем Facebook написал, что "у Мосийчука – обыск".

"В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги", - написал он.

На сайте ВР указана единственная депутатская приемная, расположенная в Василькове по адресу ул. Киевская, д. № 97.

Мамалыга в своем Facebook сообщил, что обыски проходят в его квартире на улице Княжий затон в Киеве. В комментариях под постом Мамалыги адвокат Инна Рафальская отметила, что дело касается экономики.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что "обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности народного депутата Мосийчука".

"Все детали - позже", - добавила она.

Она не уточнила, по каким адресам проводятся обыски.

Чуть позже Сарган уточнила, что в помещениях именно Мосийчука никаких обысков нет.