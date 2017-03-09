 

ГПУ установила личности организаторов расстрела автобуса в Волновахе

09 марта 2017 г. 14:40
Источник: РБК-Украина
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Генеральная прокуратура Украины установила личности организаторов расстрела гражданского автобуса в Волновахе в 2015 году. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук во время брифинга в четверг, 9 марта.

"На сегодняшний день мы можем объявить о том, кто непосредственно совершал руководство (организацией преступления – ред.)… Следствием установлено лицо, которое не только непосредственно причастно к ведению агрессивной войны, а ведению боевых действий против ВСУ. Эта информация также направлена делегации Украины в Гааге, как доказательная база", - рассказал Сторожук.

В частности, организаторами являлись гражданин России и гражданин Украины. "Был установлен гражданин России, полковник Синельников, а также гражданин Украины Шпаков. Шпаков руководил непосредственно артиллерийского батальона. Синельников занимал должность куратора и руководил действиями Шпакова",- уточнил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков.

Отметим, что в распоряжении ГПУ имеются перехваченные разговоры Синельникова. Сторожук добавил, что российский полковник на данный момент не находится на территории Украины, при этом Шпаков находится на территории "Донецкой народной республики". Кроме того, он отметил, что обстрел велся из неподконтрольного украинским властям Докучаевска с трех точек силами 5 мотострелковой бригады 1 дивизиона. По его словам, следствием будут установлены имена всех фигурантов.

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