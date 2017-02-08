 

ГПУ впервые направила в суд дело о неподаче е-декларации

08 февраля 2017 г. 11:15
Источник: Новое Время
50 просмотров

Впервые в суд направлен обвинительный акт по обвинению в умышленном непредоставлении субъектом декларирования е-декларации, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению ГПУ, старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, зная о том, что до 1 ноября 2016 года должен подать ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал.

Чиновник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, в том, что, используя предоставленную власть и служебное положение, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $10 тыс. за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

Напомним, по ходатайству Генпрокуратуры Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов девятью народными депутатами.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.