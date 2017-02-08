ГПУ впервые направила в суд дело о неподаче е-декларации

Впервые в суд направлен обвинительный акт по обвинению в умышленном непредоставлении субъектом декларирования е-декларации, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению ГПУ, старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, зная о том, что до 1 ноября 2016 года должен подать ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал.

Чиновник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, в том, что, используя предоставленную власть и служебное положение, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $10 тыс. за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

Напомним, по ходатайству Генпрокуратуры Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов девятью народными депутатами.