ГПУ вызвала на допрос четырех нардепов по подозрению в неуплате налогов

Генеральная прокуратура вызвала на допрос четырех нардепов по подозрению в неуплате налогов.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, передает 112 Украина.

"Причина простая - возможная неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: правильно ли уплачены все налоги этими депутатами", - заявила она.

По ее словам, допросить народных избранников должны в ближайшие дни. Точных дат в Генпрокуратуре не называют.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что его и еще нескольких депутатов вызвали на допрос в ГПУ.