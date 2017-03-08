 

ГПУ вызвала на допрос четырех нардепов по подозрению в неуплате налогов

08 марта 2017 г. 13:26
Источник: Новое Время
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Генеральная прокуратура вызвала на допрос четырех нардепов по подозрению в неуплате налогов.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, передает 112 Украина.

"Причина простая - возможная неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: правильно ли уплачены все налоги этими депутатами", - заявила она.

По ее словам, допросить народных избранников должны в ближайшие дни. Точных дат в Генпрокуратуре не называют.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что его и еще нескольких депутатов вызвали на допрос в ГПУ.

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