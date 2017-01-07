 

ГПУ за год вернула государству девять миллиардов

07 января 2017 г. 13:13
Источник: Корреспондент
11 просмотров

В 2016 году по искам Генеральной прокуратуры Украины возвращены девять миллиардов гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 7 января.

Он также отметил, что по искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 миллиардов гривен. По его словам, также было отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 миллиардов гривен.

Кроме того Луценко поздравил украинцев с праздниками и призвал "к работе".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.