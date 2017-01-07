ГПУ за год вернула государству девять миллиардов

В 2016 году по искам Генеральной прокуратуры Украины возвращены девять миллиардов гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 7 января.

Он также отметил, что по искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 миллиардов гривен. По его словам, также было отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 миллиардов гривен.

Кроме того Луценко поздравил украинцев с праздниками и призвал "к работе".