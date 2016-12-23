ГПУ запросила у РФ переписку Януковича с Путиным

Генеральная прокуратура Украины просит Генпрокуратуру России изъять находящуюся в Администрации президента РФ переписку Виктора Януковича и Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что суд 14 декабря разрешил осуществить выемку (изъятие) обращений Януковича о введении войск России на территорию Украины. Также разрешено изъятие других заявлений Януковича, поступавших к президенту РФ и в Совет Федерации РФ после 1 марта 2014 года.

"Указанные решения судов необходимы для обеспечения выполнения запроса об оказании международной правовой помощи представителями компетентных органов РФ. Соответствующий запрос об оказании международной правовой помощи направлен в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к Путину ввести войска на территорию Украины. Сам экс-президент признал, что направлял такую просьбу Путину, но заявил, что этот документ "не вступил в силу".

О существовании такой просьбы объявил в марте 2014 года посол России при ООН Виталий Чуркин в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Также Главная военная прокуратура продолжает собирать доказательства преступлений Януковича, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.