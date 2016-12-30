Громкие преступления, новый губернатор и борьба за победу. Итоги 2016 года

Новый губернатор и старый мэр. Политическая жизнь Харькова в 2016 году хоть и ознаменовалась сменой областного руководства, сам принцип этого руководства не изменился. Юлия Светличная сменила в губернаторском кресле Игоря Райнина, который, в свою очередь, возглавил Администрацию Президента, таким образом, усиливая харьковское лобби в Киеве. При этом в Харькове сохранилась тенденция к поиску инвесторов, привлечению инновационных технологий и неконфликтные отношения с мэрией. Во многом, это позитивно сказалось на жизни города. Были открыты городские долгострои - станция метро "Победы" и филармония, относительно спокойно проведена декоммунизация, а с площади Свободы исчез постамент памятника Ленину.

Игорь Полищук, политолог

Юлия Светличная демонстрирует готовность к компромиссам, готовность к обсуждению самых разных проблем, это политик новой формации, которая себя зарекомендовала и на всеукраинском уровне, вошла в топ-5 наиболее влиятельных в политике женщин, это очень показательно, потому что впервые региональный лидер вошел в пятерку.

А вот угрозы со стороны внешней политики усилились. К концу года снова обострилась ситуация на фронте. Харьковская 92 бригада, которая была переброшена с Луганского на Донецкое направление, понесла потери. Впрочем, серьезные потери несли и террористы, причем не только на линии фронта, но и глубоко в тылу. В Подмосквном ресторане "Ветерок" в сентябре был застрелен лидер харьковского клуба "Оплот" Евгений Жилин. В Россию он сбежал после Революции Достоинства, скрываясь от следствия. Еще одно громкое убийство произошло в Харькове - в феврале на могиле собственной матери был убит бизнесмен Юрий Димент, которого называли правой рукой Кернеса. Преступление до сих пор так и не раскрыто. Но главными криминальными итогами года можно назвать не заказные преступления, а бытовые. Попытка продать дочь соседки в Люботине, убийство матерью двухлетней дочери в Двуречье, прыжок женщины с двумя детьми под поезд на станции метро "23 августа." Апогеем же стала череда смертей от метилового спирта - 65 человек умерло, более сотни попали в больницы и ослепли. Все они покупали на разлив водку и коньяк в сельских магазинчиках и наливайках. Разливал же смертельное пойло 27-летний харьковчанин, который по данным прокуратуры, умышленно приобрел метил. Преступлениями, которыми озаботились в прокуратуре и ГПУ, стали экономические махинации, в которых следователи подозревали должностных лиц харьковского горсовета и коммунальных предприятий. Правда, громкие обыски ничего не дали - даже хозяйственные суды, которые сначала встали на сторону активистов в раздаче земли по схемам ЖСК, в последней инстанции поменяли свои решения.

Игорь Черняк, Харьковский антикоррупционный центр

Только начало, по сути, работать национальное антикоррупционное бюро Украины, но тем не менее в Харькове еще не сформировано территориальное отделение, соответственно рано делать какие-либо выводы. Прокуратура лишилась части своих полномочий, поэтому те органы, которые вместо нее должны были осуществлять деятельности, они не созданы. Поэтому эта растянутая реформа она как раз и приводит к тому, что определенные шаги делаются, но реального результата, который могли бы ощутить все, на сегодняшний день нет.



При этом год 2016 действительно дал активистам немало инструментов, для контроля над властью. В том числе работу системы Прозоро и е-декларации, которые поразили украинцев в целом и харьковчан, в частности. Стало известно, что местные политики хранят дома миллионы наличными и целые коллекции часов и драгоценностей. Такое недоверие к украинской банковской системе было продемонстрировано на фоне того, что тысячи украинцев потеряли свои вклады в банках, в частности в "Михайловском", и получили проблемы с взаиморасчетами при национализации Приватбанка. Но при этом значительная часть харьковчан, в отличие от политиков, не опустили руки, и несмотря на экономические проблемы, продолжили помогать фронту и переселенцам, организовали целый ряд социальных инициатив и провели фестивали.