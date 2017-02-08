Гройсман анонсировал пенсионную реформу в 2017 году

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году пенсионная система будет изменена.

"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой, и пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат, но эту систему нужно коренным образом изменить, и мы будем готовы предложить украинскому обществу такие решения. Всему свое время", - заявил премьер на заседании правительства в среду.

Напомним, ранее издание "Экономическая правда" обнародовало проект меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Согласно документу, Украина обяжется до конца марта 2017 года провести пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.

6 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме сотрудничества с МВФ нет требования повысить пенсионный возраст в Украине, но обсуждается изменение пенсионной системы, в частности касательно страхового стажа.