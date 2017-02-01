Гройсман на заседании Кабмина отчитал руководителя НАПК

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования.

Об этом он сказал во время заседания правительства, на котором Корчак выступала с отчетом о работе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Я слушал Вас почти 10 минут и ничего не понял", - сказал Гройсман, прервав затянувшийся отчет председателя НАЗК.

Он попросил Корчак четко ответить, какие есть проблемы в работе НАПК, и что нужно от правительства в этом вопросе.

"До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - сказал Гройсман.

Он отметил, что у него также есть информация, что Корчак не устраняет проблемы в работе системы е-декларирования.