 

Гройсман обещает в 2017-м запустить "маховик экономического развития"

14 января 2017 г. 19:00
Источник: Укринформ
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Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 год станет началом полноценного экономического роста Украины.

Об этом глава украинского правительства написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Год, в который мы вошли, простым не будет - мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста", - написал он.

По словам Премьера, об этом сегодня можно уверенно говорить по тем данным, "которые сигнализируют, что началась активизация внутренних процессов в экономической жизни, а это, без сомнения, отобразится на конечных показателях".

"Вот новости от ПАО «Укрзализныця» - в 2016 году объемы внутренних грузоперевозок увеличились на 12 млн тонн, импорта – на 1,5 млн тонн, что на 7,7% и 4,4% соответственно больше, чем в 2015 году. Всего украинская железная дорога перевезла 114,5 млн тонн экспортных и 16,9 млн тонн транзитных грузов", - как пример роста назвал руководитель правительства.

Он отметил, что именно "запустить маховик экономического развития" является ключевой задачей, которое ставит перед собой правительство на этот год.

"Украина должна стать сильной и успешной - и в этом заключается наша стратегия", - подчеркнул Премьер.

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