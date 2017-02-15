Гройсман призвал СНБО рассмотреть ситуацию с блокадой

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал СНБО рассмотреть ситуацию с блокированием железной дороги на Донбассе.

"Так как это блокирование происходит на территории, на которой проходит антитеррористическая операция, это выходит за компетенцию правительства. Это вопрос Совета национальной безопасности и обороны и других силовых ведомств. Поэтому я обратился в СНБО с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь украинских граждан", - сказал премьер на внеочередном заседании правительства в среду.

Напомним, что блокирование железной дороги на Донбассе осуществляется по трем направлениям .

В Луганской области заблокировано движение в районе станции Светланово (направление Луганск - Лисичанск). Кроме того, на одноколейке Горское - Золотое повреждена часть колеи, что также делает невозможным проезд.

В Донецкой области ветка Горловка - Бахмут заблокирована на железнодорожном переезде в Бахмуте. С 10 февраля также установлен блокпост на железнодорожном переезде возле станции Фенольная (направление Ясиноватая - Константиновка).