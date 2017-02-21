Гройсман рассказал, что будет делать власть для преодоления энергетического кризиса

Премьер-министр Владимир Гройсман все еще пугает украинцев возможными веерными отключениями света в рамках чрезвычайного режима в энергетике, констатирует, что в течение ближайшее одного-трех лет в Украине не будет альтернативы антрацитовому углю и все же обещает энергонезависимость Украины в краткосрочной перспективе.

Об этом глава правительство заявил сегодня, 21 февраля, во время заседания Кабмина.

"Я каждый день говорил – мы в конце концов получим агрессию России и нам перекроют пути (поставки по железной дороге угля из оккупированного Донбасса). Но я никогда не думал, что эта энергетическая блокада будет сделана украинскими гражданами. Мы, как правительство, имеем четкий план, что делать для энергонезависимости. Кое-что уже сделано: запуск нового агрегата Днестровской ГЭС, диверсификация поставок ядерного топлива для атомной энергетики. Я подчеркиваю, что мы не свернем с пути – мы уверенно идем к энергонезависимости Украины. Увеличиваем добычу украинского газа, усиливаем позиции атомной и гидроэнергетики. В среднесрочной перспективе Украина будет полностью энергонезависимой", - отметил Гройсман