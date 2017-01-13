 

Гройсман заявил, что будет защищать бизнес от "государственного рэкета"

13 января 2017 г. 18:07
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет защищать бизнес от "государственного рэкета". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гройсман сообщил, что сегодня посетил "Правительственный контактный центр", в который обращаются тысячи людей со своими вопросами и проблемами.

"Среди актуальных сейчас вопросов - переход на новый уровень минимальной заработной платы. Почему я инициировал принятие этого решения? Кто бы что сегодня не говорил, но для меня важно прежде всего то, что в результате изменится материальное положение около 4 млн украинских граждан и их семей с низким уровнем доходов", - сообщил он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что тех, кто пытается обойти это решение будет ждать жесткое наказание.

"И в то же время уверяю - не допущу того, чтобы кто-то несправедливо выкручивал руки предпринимателям. Считаю, что пришло время устанавливать новый "контракт" между бизнесом и властью - бизнес выходит из тени, а власть создает благоприятные условия для его ведения и защищает его от "государственного рэкета". Такой подход я начал вводить с прихода в правительство и буду его и дальше последовательно реализовывать", - подчеркнул он.

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