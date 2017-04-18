Грузия назвала посягательством на ее суверенитет визит Лаврова в Абхазию

Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в абхазский Сухуми "нарушением суверенитета Грузии".

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания отметил, что поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов, передает российское агентство.

18 апреля Сергей Лавров должен прибыть в Абхазию с двухдневным визитом. Он планирует встретиться с «президентом» Абхазии Раулем Хаджимбой, «министром иностранных дел» Дауром Кове, а также со «спикером парламента» Абхазии Валерием Кварчией. Также он поучаствует в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.