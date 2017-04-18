 

Грузия назвала посягательством на ее суверенитет визит Лаврова в Абхазию

18 апреля 2017 г. 10:55
Источник: Новое Время
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Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в абхазский Сухуми "нарушением суверенитета Грузии".

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания отметил, что поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов, передает российское агентство.

18 апреля Сергей Лавров должен прибыть в Абхазию с двухдневным визитом. Он планирует встретиться с «президентом» Абхазии Раулем Хаджимбой, «министром иностранных дел» Дауром Кове, а также со «спикером парламента» Абхазии Валерием Кварчией. Также он поучаствует в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.

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