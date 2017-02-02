Гуманитарку для Авдеевки собирает вся Украина

В обстреливаемую российскими наемниками Авдеевки продолжают присылать гуманитарную помощь из разных областей Украины.

Сбор помощи для жителей пострадавшей от обстрелов Авдеевки, первый груз которой уже доставлен по месту назначения, продолжается на Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

"Отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки. К сбору присоединились все районы Сумщины. Было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи и около 10 тонн дизельного топлива. В Авдеевку отправлены 3 грузовых автомобиля. Всем спасибо, кто участвовал в этом деле. Сбор «гуманитарки» будет продолжен", - подчеркнул губернатор.

По его словам, пострадавшим от артиллерийских обстрелов отправлены продукты питания, в частности картофель, мука, крупы, сахар, масло, консервы, сладости и т.п. Среди непродовольственных товаров - теплая одежда, одеяла, медикаменты, генераторы и другое.

Гуманитарную помощь продолжают собирать в департаменте гражданской защиты облгосадминистрации по ул.Шевченко, 9 в Сумах.

В ближайшее время облгосадминистрация планирует отправить второй эшелон грузовых автомобилей в Авдеевку.

С Днепропетровщины на Донетчину выехали еще 40 тонн гуманитарной помощи. В фурах - питьевая вода, крупа, масло, хлеб, консервы, макаронные изделия, сахар, чай. При необходимости область будет поддерживать соседей и в дальнейшем.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

«В результате обстрелов в некоторых районах Авдеевки почти неделю проблемы с электроснабжением, теплом и водой. Понимаем, что сейчас надо обеспечить жителей теплой одеждой, вещами первой необходимости, продуктами питания, водой. С Днепропетровщины выехал очередной гуманитарный груз. При необходимости будем помогать жителям Авдеевки и в дальнейшем", - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Днепропетровщина - Авдеевке. Поможем!" - фуры с таким лозунгом на борту отправились в зону АТО. Авто загружены продуктами питания. Питьевую воду, крупу, масло, хлеб, консервы, макаронные изделия, сахар, чай, колбасу грузили и днем, и ночью.

Ранее для жителей Авдеевки уже доставили свыше 5 тысяч литров питьевой воды и 20 тонн продуктов. Также Днепропетровщина направила в помощь пострадавшим отряд спасателей и технику.

Новые грузы готовит для пострадавшей Авдеевки и Черкасщина. Первый груз гуманитарной помощи выехал туда накануне вечером, сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Область отправила теплые вещи, одеяла, средства гигиены и продукты питания. А также генераторы, оборудование для энергопитания и дизтопливо.

"Наш груз уже прибыл в Авдеевку. Сейчас готовим новые. Есть необходимость в строительных материалах", - подчеркнул председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.