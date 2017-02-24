Харьковские депутаты-прогульщики не готовы отказываться от мандатов

Практически каждый шестой депутат горсовета настолько занят собственными делами, что игнорирует как комиссии, так и заседания. К такому выводу пришли активисты движения "Чесно", которые уже не первый год наблюдают за работой избранников. В Харьковской мэрии они насчитали четырнадцать прогульщиков, пропустивших четверть всех заседаний. Лидеры - Станислав Косинов и Андрей Жорник. Последний, кстати, по данным активистов, не явился в прошлом году ни на одно заседание своей профильной комиссии по вопросам местного самоуправления. Правда, сами депутаты, несмотря на то, что в регламенте нет уважительных причин отсутствия на заседаниях, свои прогулы называют вынужденными. И уверяют по одной лишь посещаемости оценивать их работу нельзя, мол они работают в округах. (взять пвр прогульщиков 2 шт. по сессии и комиссиям.

Андрей Жорник, депутат горсовета

Мой бизнес связан с командировками - я закупаю технику для своего предприятия, и так получается, не всегда я могу быть на комиссиях. Так получилось, что на некоторых комиссия я не присутствовал, но я веду большую работу в округе, и можете спросить у моих избирателей, был проведен отчет, напечатан в газете.

Станислав Косинов, депутат горсовета

Думаю, что оценка по статистике, она не носит полной и объективной информации, а отсутствие мое объясняется очень просто, поскольку я работаю последнее время в Киеве, я не мог по служебным обязанностям быть - сегодня я здесь.

В облсовете активисты насчитали 9 прогульщиков - это те, кто пропустили половину заседаний сессий и комиссий. Причем среди них не только рядовые депутаты, но и лидер фракции "Оппозиционный блок" Олег Каратуманов. Правда, спросить у него и его коллег о причинах прогулов возможности не было из-за...тех же прогулов. Впрочем как свидетельствуют соцсети, Каратуманов чаще сопровождает своего политшефа Михаила Добкина в заграничных поездках, нежели занимается решением проблем жителей области. При этом депутаты-прогульщики в один голос твердят - мандаты им нужны, от них они отказываться не собираются. Но все они, говорят аналитики руха "Честно", являются кандидатами на "вылет." Вот только процедура лишения депутатства настолько сложна, что на прогулы чаще всего никто не обращает внимания и сменить избранников можно только в ходе новых выборов.

Александра Щукина, рух "Чесно"

Наша цель - информировать всех граждан, потому что только выборы ставят точку. То есть, когда проходят выборы, люди, принимают решения, кому делегировать свои полномочия. Если депутаты не исполняют свои обязанности, то электорат не даст им полномочия, которые они не выполняют. И не допустить к власти этих людей.

При этом активисты констатируют, отчеты депутатов, и информация об их деятельности в местных советах часто не влияет на судьбу кандидата на выборах - электорат довольствуется тем, что депутат узнаваем, принадлежит к популярной политсиле и хоть как-то проявил себя перед выборами.