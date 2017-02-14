 

HMD планирует возобновить производство телефона Nokia 3310

14 февраля 2017 г. 11:32
Источник: Левый берег
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Компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia, собирается возобновить выпуск кнопочных телефонов Nokia 3310.

Эта модель появилась в 2000 году и стала одним из самых известных телефонов Nokia благодаря мощной батарее и неубиваемости. За годы производство финская компания продала выпустила около 126 миллионов экземпляров Nokia 3310.

По данным издания VentureBeat, современная версия телефона будет стоит около 59 евро.

Ожидается, что о телефоне будет объявлено 26 февраля, в начале Всемирного мобильного конгресса MWC 2017.

Напомним, что в 2013 году Microsoft купил мобильный бизнес Nokia за 5,4 млрд евро, а в 2016 году отдал бизнес по производству кнопочных телефонов компаниям FIH Mobile (дочернему предприятию китайской Foxconn) и финской HMD Global. Стоимость сделки составила 350 млн долларов.

Компания будет выпускать как кнопочные телефоны, так и смартфоны и планшеты на операционной системе Android.

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