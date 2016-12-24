Храм в Дебальцево попал под огонь артиллерии

Вчера днем, 23 декабря, было выпущено около десятка снарядов по городу Дебальцево. Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма, сообщается на сайте Горловской епархии УПЦ МП.

"Существенно пострадало здание воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в здании в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.

В епархии уверяют, что от обстрела также пострадали школа №3, детский сад и жилые дома. Информации о погибших и раненых нет.

"Была использована артиллерия калибра не менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями", – отметили в епархии и добавили, что снаряды якобы были выпущены со стороны фронта.