Художник Павленский эмигрировал из России

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16 января 2017 г. 13:45
Источник: Левый берег
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Художник Петр Павленский уехал из России вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми после того, как правоохранительные органы заподозрили его в сексуальном насилии.

Павленский рассказал телеканалу "Громадське", что его предупреждали о возможном деле. В декабре Павленского и Шалыгину задержали "люди в масках", которые представились сотрудниками уголовного розыска. Восемь часов их продержали в Следственном комитете, после чего отпустили, предупредив, чтобы они не уезжали из России. На следующий день Павленский, Шалыгина и двое их детей покинули страну.

Адвокат художника Ольга Динзе рассказала, что следователи не показали ей самого заявления, поэтому она не знает, в чем конкретно подозреваются Павленский и Шалыгина; в настоящее время проводится доследственная проверка.

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