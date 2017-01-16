Художник Павленский эмигрировал из России

Художник Петр Павленский уехал из России вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми после того, как правоохранительные органы заподозрили его в сексуальном насилии.

Павленский рассказал телеканалу "Громадське", что его предупреждали о возможном деле. В декабре Павленского и Шалыгину задержали "люди в масках", которые представились сотрудниками уголовного розыска. Восемь часов их продержали в Следственном комитете, после чего отпустили, предупредив, чтобы они не уезжали из России. На следующий день Павленский, Шалыгина и двое их детей покинули страну.

Адвокат художника Ольга Динзе рассказала, что следователи не показали ей самого заявления, поэтому она не знает, в чем конкретно подозреваются Павленский и Шалыгина; в настоящее время проводится доследственная проверка.