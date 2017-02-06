Идея союза США с Россией против ИГИЛ аморальна и неразумна - Die Welt

Как можно бороться с радикальным исламизмом совместно с Москвой, если среди ее союзников "Хезболла" и Иран.

Объединить усилия с Россией для борьбы против "Исламского государства" в Сирии - идея не самая лучшая. Во-первых, потому что Россия далеко не надежный партнер. А во-вторых, о какой борьбе с исламистами может идти речь, если среди союзников Владимира Путина в Сирии - Иран и "Хезболла".

Об этом на страницах немецкого издания Die Zeit пишет Ханнес Штайн, который перечисляет аргументы сторонников идеи объединения усилий США и России в войне против ИГИЛ. В частности, они говорят о том, что исламские террористы - это общий враг Запада и Москвы. К тому же, Европа и США уже заключали союзы с диктаторами, в частности во времена Второй мировой войны, когда пришлось объединиться с СССР Иосифа Сталина, чтобы выступить против "большего зла" - Адольфа Гитлера.

Однако, здесь есть определенные исторические неточности. Действительно, Великобритания и США в 1941 году пошли на союз с СССР против Третьего рейха. Но Сталин никогда не был надежным союзником. Кроме того, он постоянно искал возможности унизить западные страны, даже оказавшись с ними по одну сторону.

К тому же, как Россия Владимира Путина может быть союзником в борьбе против одних суннитских фундаменталистов, если с другими у нее очень тесные отношения. Немецкий обозреватель напоминает, что именно Москва вместе с Тегераном не допустили свержение режима Башара Асада.

"Бок-о-бок с российскими подразделениями воюют военизированные отряды "Хезболлы" - террористической организации, которая отличается лишь тем от ИГИЛ, что устраивает бойни не перед камерами", - говорится в статье.

Автор добавляет, что одна из причин, почему Израиль сегодня сохраняет хорошие отношения с Россией - это то, что ее союзник "Хезболла" "нацелила свой ракетный арсенал на еврейское государство".

"И это достойный союзник в борьбе за нашу цивилизацию?" - пишет обозреватель.

Он также напоминает, что мишенью для российских бомбардировок не очень часто становятся террористы ИГИЛ. Значительно чаще Москва бьет по оппозиционным силам Сирии, которые воюют против режима Асада. Так что война с терроризмом в определенной степени служит оправданием для вмешательства в гражданскую войну в Сирии.

Недавно в СМИ сообщали, что лишь 20% российских авиаударов в Сирии назначались целям боевиков ИГИЛ. Согласно отчета Syrian Network for Human Rights, представленного в августе 2016 года, российская военная авантюра в Сирии оказалась кривавішой, чем жестокие действия террористов "Исламского государства" за последние три года.