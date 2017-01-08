 

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на рынке в Багдаде

08 января 2017 г. 15:30
Источник: Новое время
10 просмотров

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Багдаде.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Боевики распространили заявление, в котором говорится, что террорист-смертник взорвал автомобиль на овощном рынке на востоке иракской столицы. Издание также сообщает, что количество погибших в результате теракта в Багдаде увеличилось до 13 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва на рынке в Багдаде погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 50 человек получили ранения, рассказали в полиции и больнице.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.