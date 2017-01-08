ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на рынке в Багдаде

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Багдаде.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Боевики распространили заявление, в котором говорится, что террорист-смертник взорвал автомобиль на овощном рынке на востоке иракской столицы. Издание также сообщает, что количество погибших в результате теракта в Багдаде увеличилось до 13 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва на рынке в Багдаде погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 50 человек получили ранения, рассказали в полиции и больнице.