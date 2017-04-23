Имя Марин Ле Пен за последние часы стало наиболее упоминаемым в соцсетях

23 апреля 2017 г. 19:56
Источник: Новое Время
60 просмотров

За последние два часа имя кандидата в президенты страны от партии Национальный фронт Марин Ле Пен стало наиболее упоминаемым в социальных сетях.

Об этом сообщила базирующаяся в Париже мониторинговая платформа Visibrain.

Самым используемым сочетанием слов за этот же промежуток времени стало jevote (франц. Je vote - Я голосую).

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов, для участия в котором зарегистрировались 11 кандидатов.

СМИ отмечают, что больше всего шансов выйти во второй тур, который пройдет 7 мая, имеют лидер политического движения En Marche! (Вперед!) независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая является противником евроинтеграции и сторонницей политики российского лидера Владимира Путина.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.