Имя Марин Ле Пен за последние часы стало наиболее упоминаемым в соцсетях

За последние два часа имя кандидата в президенты страны от партии Национальный фронт Марин Ле Пен стало наиболее упоминаемым в социальных сетях.

Об этом сообщила базирующаяся в Париже мониторинговая платформа Visibrain.

Самым используемым сочетанием слов за этот же промежуток времени стало jevote (франц. Je vote - Я голосую).

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов, для участия в котором зарегистрировались 11 кандидатов.

СМИ отмечают, что больше всего шансов выйти во второй тур, который пройдет 7 мая, имеют лидер политического движения En Marche! (Вперед!) независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая является противником евроинтеграции и сторонницей политики российского лидера Владимира Путина.