 

Инаугурацию Трампа посетило рекордное количество украинских политиков

21 января 2017 г. 10:02
Источник: Левый Берег
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45-й президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Президентов других стран на инаугурацию традиционно не приглашали - на официальные мероприятия приглашаются только послы. При этом на церемонии инаугурации в Вашингтоне присутствовало рекордное число украинских политиков - около 100.

Еще несколько дней назад в США прилетели Михаил Саакашвили и Борислав Береза. Также торжества посетили Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.

Предварительно сообщалось о присутствии на инаугурации Трампа лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, но "Батькивщина" опровергла информацию.

Согласно появившимся в Сети данным, билеты на инаугурацию стоили от $25 тыс. до миллиона долларов, в зависимости от приближенности места к президенту. Самый дорогой билет - за миллион долларов - подразумевает "ужин при свечах" с Трампом, вице-президента Майком Пенсом и их женами. Билеты от $150 тыс. и более дают право на посещение "Бала свободы", где будет присутствовать и Трамп.

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