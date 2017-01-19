Интерпол по делу Онищенко: названы сроки его объявления в розыск

Интерпол планирует рассмотреть вопрос об объявлении в международный розыск беглого депутата и главного фигуранта газового дела Александра Онищенко 26-29 января. Об заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, сообщает Радио Свобода.

"Онищенко и его защита обратились с жалобой о том, что объявление в розыск Онищенко не соответствует уставу организации по нескольким причинам. Поэтому сейчас это дело находится на рассмотрении комиссии контроля за файлами ... Следующее заседание комиссии должно состояться 26-29 января ", - сказал Неволя.

12 декабря пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сказал, что решение по объявлению Онищенко в международный розыск будет приниматься Интерполом в конце января 2017 года.