Интерпол в январе определится с розыском команды Януковича

Комиссия по контролю за файлами Интерпола во время заседания 23-26 января 2017 года рассмотрит жалобы всех топ-чиновников времен Януковича на объявление их в международный розыск по инициативе Украины.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

«Файлы Януковича, Захарченко, Клюевых, Арбузова, Клименко, Курченко - абсолютно все, кого вы относите к категории топ-чиновников бывшего режима. Они все уже научились обращаться к Комиссии, и все оспаривают свой розыск. И не только научились сами, а пользуются услугами не только украинских адвокатов, а адвокатов Российской Федерации и других стран, которые хорошо понимают процедуру и хорошо ориентируются в системе принятия решений, а также основаниях для принятия решений об объявлении в международный розыск», - сказал он, отвечая на вопрос, какие дела граждан Украины планируются к рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

По словам Неволи, такое заседание состоится в период 23-26 января 2017 года. Кроме этого, на этом заседании члены комиссии также должны рассмотреть жалобу народного депутата Украины Александра Онищенко, который обвиняется в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

«Следующее заседание Комиссии состоится 23-26 января 2017 года, и среди других вопросов, как нам сообщили, будет рассматриваться и дело Онищенко», - отметил он.

Неволя пояснил, что каждый, кто обращается к Комиссии по контролю за файлами Интерпола, как правило, жалуется на нарушение требований статьи 3 Устава организации. В частности, апеллянты подчеркивают «политические мотивы преследования».

«Онищенко тоже таким же путем пошел, то есть он апеллирует к тому, что то, что ему инкриминируется, не является уголовно наказуемыми действиями, а дело имеет преимущественно доминирующий политический характер», - отметил руководитель Укрбюро Интерпола.