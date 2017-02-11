Иран открыл воздушное пространство российским военным самолетам

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран разрешил России использовать свое воздушное пространство для операции в Сирии. Об этом он сообщил агентству Fars News Agency.

"Они (РФ) продолжили использовать иранское воздушное пространство, поскольку у нас с Россией полная стратегическая кооперация", - отметил Шахмани. Он добавил, что "в недавних случаях" российские истребители "использовали только воздушное пространство Ирана, однако операций по дозаправке не было".

По данным агентства, Шамхани сделал это заявление в связи с публикациями в "западных СМИ" о том, что шесть российских бомбардировщиков Ту-22М использовали и воздушное пространство, и авиабазу Ирана для проведения операции в Сирии.