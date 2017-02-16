 

Из Библиотеки украинской литературы в Москве начали вывозить книги

16 февраля 2017 г. 17:19
Источник: Левый берег

Библиотека украинской литературы в Москве прекратит свое 10 летнее существование начиная с 10 марта.

Об этом говорится в письме, распространенном коллективом Библиотеки к слушателям курсов украинского языка и читателям библиотеки.

“К сожалению, подошел момент, когда заканчивается 10-летняя история библиотеки украинской литературы на ул. Трифоновская 61. Сейчас посторонняя фирма пакует книги в коробки и перевозит их в библиотеку иностранной литературы. Уже почти упакованы абонемент, в процессе читальный зал”, - говорится в обращении.

По словам сотрудников, у времени только до 10 марта, чтобы сообщить всем читателям, что в дальнейшем книги из БУЛ будут находиться по другому адресу. “Надеемся только, что все, что написано в официальном письме действительно сбудется и вы таки сможете, при необходимости, взять себе необходимую книгу”, - надеются библиотекари.

“Было приятно с Вами работать, не теряйте интереса к украинскому языку и культуре!”, - призывают коллектив Библиотеки.

Как сообщалось, директор единственного такого рода учреждения культуры в РФ Наталья Шарина более года находится под следствием ─ ей инкриминируют «разжигание межнациональной розни» и «растрату», а само учреждение, созданное силами украинцев Москвы, расформировывают, фонды передают в Библиотеку иностранной литературы.

Министерство иностранных дел Украины в связи с решением правительства Москвы о передаче фондов  Библиотеки украинской литературы с целью создания Центра славянских культур счел недопустимыми любые трансформации этого учреждения.

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