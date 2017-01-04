Из филиппинской тюрьмы сбежали около 160 заключенных

На Филиппинах из тюрьмы сбежали 158 заключенных.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщения властей.

Побег удалось осуществить после атаки предполагаемых боевиков местной исламистской организации. В результате нападения погиб один из охранников тюрьмы и пятеро заключенных. Шестеро военных получили серьезные ранения.

Поисковая операция пока продолжается.

Глава одного из местных поселений рассказал, что его жители поймали одного из беглецов и готовы защищать поселения, чтобы беглецы не смогли найти убежище или захватить заложников.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолетов так, как делал это в прошлом. Он также рассказал, как однажды выбросил из вертолета гражданина КНР, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.

По данным AFP, с момента избрания Дутерте президентом полицейские убили более 2000 человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет. Еще свыше 3000 погибли при невыясненных обстоятельствах. На недовольство правозащитных организаций, которые указывают на нарушение закона, президент отвечает, что полиция убивает только в целях самообороны, а остальные жертвы - дело рук бандитов.