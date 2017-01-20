Из тюрьмы в Гуантанамо отпустили последнего россиянина

Из тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо отпустили последнего россиянина - Равиля Мингазова, который вместе с еще двумя заключенными был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Содержание этих людей под стражей больше не является необходимым для защиты от угроз национальной безопасности США", - говорится в заявлении Пентагона.

Это освобождение стало последним в президентский срок Барака Обамы, который обещал закрыть тюрьму. Сейчас в Гуантанамо остается 41 заключенный.

48-летний Мингазов, бывший танцор военного ансамбля, был обвинен властями США в том, что он проходил подготовку в лагерях Исламского движения Узбекистана, а в 2001 году отправился в Афганистан, где примкнул к талибам. Его задержали в 2002 году в Пакистане. В Гуантанамо Мингазов провел более 14 лет.

Российские власти несколько раз обращались к США с просьбой депортировать Мингазова на родину. Однако сам он отказывался возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования.

С момента открытия тюрьмы здесь содержалось девять граждан РФ, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением "Талибан". В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них.

Напомним, ликвидация тюрьмы Гуантанамо - одно из предвыборных обещаний Обамы. В декабре 2015 года Белый дом отказался от представленного Пентагоном плана закрытия тюрьмы, посчитав этот проект слишком дорогостоящим.

Спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой с 1903 года США военно-морской базе на Кубе. Там содержатся лица, подозреваемые в причастности к международному терроризму.

4 января Белый дом анонсировал освобождение узников Гуантанамо и передаче их в другие страны. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости, по его мнению, освобождения узников.