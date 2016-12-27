 

Из Украины депортировали троих иностранцев, которых искал Интерпол

27 декабря 2016 г. 20:59
Источник: Левый берег
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Задержанных передали в рамках процедуры экстрадиции.

Украинские пограничники задержали троих иностранцев, которых разыскивал Интерпол.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Укрбюро Интерпола предоставило ориентировочно до всех правоохранительных подразделений о розыске лиц, находящихся в международном розыске. По результатам полученных полицией ориентировок, работники Белгород-Днестровского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины задержали трех человек", - говорится в сообщении.

Один из задержанных - гражданин Молдовы - был объявлен в международный розыск за нанесение телесных повреждений, другой - за ограбление ювелирного магазина в Австрии на сумму более 1 млн евро. Еще одного злоумышленника - гражданина Турции - разыскивали за совершение ДТП, в результате которого погибли несколько человек.

"Задержанных полицейские передали представителям правоохранительных органов иностранных государств-инициаторов розыска в рамках процедуры экстрадиции", - отмечается в сообщении.

За 2016 год Национальная полиция выдворила из Украины 14 "воров в законе", каждый из которых имел "стаж" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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