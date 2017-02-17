 

Израиль и Палестина: США по-прежнему за принцип двух государств

17 февраля 2017 г. 11:33
Источник: ЛІГА.net
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США не отказываются от принципа "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Об этом заявила американский посол в ООН Никки Хейли, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, никаких изменений в давней политике США по этому поводу нет.

"Любой, кто хочет сказать, что Соединенные Штаты не поддерживают решение о двух государствах - ошибается", - сказала Хейли журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как отметила посол, Вашингтон полностью придерживается этого принципа, "но мы также думаем нестандартно".

Хейли также подчеркнула, что Совет безопасности ООН предвзято относится к Израилю, оказывая этим негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования. 

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