Израиль и США обсудят вопросы строительства поселений на западном берегу Иордана

Израиль и США договорились сформировать специальную группу для обсуждения вопросов, связанных со строительством Израилем поселений на западном берегу реки Иордан, сообщил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Такая договоренность, по словам премьера, была достигнута с американским президентом Дональдом Трампом в ходе визита Нетаньяху в США.

Целью создания группы является "повышение уровня отношений между Израилем и Соединенными Штатами во всех основных областях", пояснил глава кабинета министров.

В ходе визита на пресс-конференции в Вашингтоне Б.Нетаньяху отметил, что, по его мнению, "вопрос о поселениях не является причиной конфликта