Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Командование сирийской армии заявило о том, что Израиль обстрелял военный аэродром в пригороде Дамаска.

Взрывы были слышны в столице Сирии, а жители одного из пригородов увидели большой столб дыма, который шел в районе военного аэропорта "Мезза", передает Reuters.

Сирийские правительственные СМИ заявили, что ракеты были выпущены из района, недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, и ударили по району авиабазы, которую используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада.