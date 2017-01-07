Израиль сократит финансирование ООН

Израильская сторона уменьшит объем своего взноса в пользу Организации объединенных наций (ООН) в ответ на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, с соответствующим заявленим 7 января выступил представитель израильского МИД.

"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил он, добавив, что данная сумма примерно соответствует выплатам, которые ООН осуществляет в пользу "антиизраильских организаций".

Указывается, что в целом, Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год.