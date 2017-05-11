Кабмин еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики

11 мая 2017 г. 13:34
Источник: РБК - Украина
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Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Кабинет министров Украины еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Решение было принято на заседании правительства в четверг, 11 мая 2017 года.

"Правительство на месяц продлило действие чрезвычайных мер на энергорынке, решение непростое, но это испытание мы пройдем", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.

Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года. ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что "Укрэнерго" определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости. Messenger Telegram Chrome Гройсман поручил разобраться в споре между ОПЗ и Ostchem Фирташа Кабмин одобрил законопроект об усовершенствовании обращения с радиоактивными отходами Теги: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, энергетика, чрезвычайное положение Пропустить через 14
 

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