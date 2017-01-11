 

Кабмин хочет выдавать паспорта в ЛДНР

11 января 2017 г. 16:26
Источник: Украинские новости
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Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей.

"Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", - говорится в плане.

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