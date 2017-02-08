Кабмин изменил постановление о зарплате чиновникам

Правительство внесло изменения в свое постановление от 18 января 2017 г. № 15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов".

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

"Правительство внесло изменения в свое постановление от 18 января 2017 г. № 15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов". В частности, схема должностных окладов на должностях государственной службы по группе 5 оплаты труда дополнена должностью заместителя руководителя аппарата местной госадминистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что нормы пункта 5 примечания к Схеме должностных окладов на должностях госслужбы о повышении должностных окладов на 20 процентов за осуществление профессиональной и юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов распространяется на руководящих работников, главных специалистов, государственных экспертов Аппарата СНБО.

Данным постановлением уточняется, что в схеме должностных окладов работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию, исключена должность специалист по связям с общественностью и прессой.