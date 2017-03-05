Кабмин Израиля одобрил декриминализацию употребления марихуаны

Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны, передает ВВС.

Согласно предложению, выдвинутому министерствами общественной безопасности и юстиции, человек, пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте, должен подвергаться штрафу, а не уголовному преследованию.

Штраф будет составлять около 270 долларов. При повторном задержании он будет удвоен. В третий раз нарушитель окажется под наблюдением властей, но после относительно краткого срока будет полностью свободен.

Лишь в случае четвертой поимки будет возбуждено уголовное дело. Средства, полученные от штрафов, будут направлены на программы просвещения по вопросам наркомании.

Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны. Эта страна является мировым лидером в области изучения применения марихуаны в медицинских целях.