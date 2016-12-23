Кабмин ликвидировал наркодепартамент Нацполиции

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23 декабря 2016 г. 10:47
Источник: Левый берег

Правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Национальной полиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируется.

Напомним, Департамент противодействия наркопреступности был создан в октябре прошлого года вместо Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что это поможет побороть коррупцию среди правоохранителей, ответственных за борьбу с наркотиками. Начальником нового наркодепартамента стла Илья Кива. После ряда скандалов Кива был уволен в мае 2016 года. В августе его преемником стал Андрей Кихтенко.

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