Кабмин назначил Князева главой Национальной полиции

Кабинет министров назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Сергея Князева.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Сам Князев заявил, что "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ" будет основным девизом и задачей его как руководителя Нацполиции и той задачей, которую он поставит перед коллективом ведомства.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила об отставке со своего поста. Кабмин удовлетворил заявление об отставке 16 ноября.

Согласно приказу МВД, и. о. председателя Нацполиции был назначен Вадим Троян.

Позже глава МВД принял решение провести консультативный конкурс на должность главы ведомства.

7 февраля глава МВД Украины Арсен Аваков предложил назначить главой Нацполиции руководителя департамента уголовного розыска полиции Сергея Князева.