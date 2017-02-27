 

Кабмин обязал Минэнергоугля и облгазы заключить договора эксплуатации ГРС до 10 марта

27 февраля 2017 г. 20:23
Источник: Интерфакс-Украина
9 просмотров

Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности и облгазы до 10 марта подписать договоры эксплуатации принадлежащих государству газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее постановление №95 от 21 ноября обнародовано на правительственном веб-портале.

Согласно документу, договора эксплуатации вступят в силу с 1 апреля.

Минэнергоугля и Фонд госимущества обязаны в срок до 1 декабря 2017 года провести инвентаризацию ГРС, а до конца декабря 2018 года – паспортизацию таких сетей.

Постановление также содержит текст типового договора аренды ГРС, но предполагает, что подписывать такие договоры можно будет только с момента снятия законодателями запрета на передачу сетей в аренду.

Помимо этого, постановление №95 исключает ГРС из перечня имущества, передаваемого НАК "Нафтогаз Украины".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.