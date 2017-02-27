Кабмин обязал Минэнергоугля и облгазы заключить договора эксплуатации ГРС до 10 марта

Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности и облгазы до 10 марта подписать договоры эксплуатации принадлежащих государству газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее постановление №95 от 21 ноября обнародовано на правительственном веб-портале.

Согласно документу, договора эксплуатации вступят в силу с 1 апреля.

Минэнергоугля и Фонд госимущества обязаны в срок до 1 декабря 2017 года провести инвентаризацию ГРС, а до конца декабря 2018 года – паспортизацию таких сетей.

Постановление также содержит текст типового договора аренды ГРС, но предполагает, что подписывать такие договоры можно будет только с момента снятия законодателями запрета на передачу сетей в аренду.

Помимо этого, постановление №95 исключает ГРС из перечня имущества, передаваемого НАК "Нафтогаз Украины".