Кабмин планирует распределить 11,6 млрд гривен конфискованных средств

Правительство на завтрашнем заседании рассмотрит соответствующий проект постановления

Кабинет министров Украины планирует распределить 11,6 млрд гривен конфискованных средств. Об этом свидетельствует проект постановления "Об утверждении Порядка распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения".

В частности, в финансово-экономическом обосновании в пояснительной записке к указанному проекту отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительных бюджетных средств и позволит осуществить распределение в 2017 году конфискованных средств, которые учтены в государственном бюджете на этот год по специальному фонду в сумме 11 579 000, 0 тысяч гривен.

Кабмин на заседании, которое пройдет завтра, 19 апреля, рассмотрит проект постановления об утверждении порядка распределения конфискованных средств. Проект соответствующего постановления внесен в повестку дня заседания правительства.

Сообщается, что докладчиком по проекту постановления "Об утверждении Порядка распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушениях" будет министр финансов Украины Александр Данилюк.