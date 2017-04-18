Кабмин планирует распределить 11,6 млрд гривен конфискованных средств

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18 апреля 2017 г. 20:20
Источник: РБК-Украина
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Правительство на завтрашнем заседании рассмотрит соответствующий проект постановления

Кабинет министров Украины планирует распределить 11,6 млрд гривен конфискованных средств. Об этом свидетельствует проект постановления "Об утверждении Порядка распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения".

В частности, в финансово-экономическом обосновании в пояснительной записке к указанному проекту отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительных бюджетных средств и позволит осуществить распределение в 2017 году конфискованных средств, которые учтены в государственном бюджете на этот год по специальному фонду в сумме 11 579 000, 0 тысяч гривен.

Кабмин на заседании, которое пройдет завтра, 19 апреля, рассмотрит проект постановления об утверждении порядка распределения конфискованных средств. Проект соответствующего постановления внесен в повестку дня заседания правительства.

Сообщается, что докладчиком по проекту постановления "Об утверждении Порядка распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушениях" будет министр финансов Украины Александр Данилюк.

 

 

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