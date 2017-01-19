Кабмин предложил предоставить пострадавшим на Майдане статус участника боевых действий

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которым, в частности, предусмотрено предоставление пострадавшим во время Революции достоинства статуса участника боевых действий.

Как сообщает пресс-служба правительства, в настоящее время законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников Майдана, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот.

Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности.

По данным правительства Украины, во время массовых акций гражданского протеста с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) почти 1 тыс. человек.