Кабмин создал архив Украинского института национальной памяти

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22 декабря 2016 г. 12:59
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины принял решение о создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти.

Как говорится в сообщении пресс-службы Института нацпамяти, соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 декабря.

"Для свободного доступа к документам КГБ в подчинении Института национальной памяти создают юридическое лицо. На очереди - выделение помещения и перемещения архивов КГБ от силовых ведомств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас ряд силовых и правоохранительных ведомств (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и суды выполняют несвойственные в демократическом государстве функции - сохраняют исторические документы репрессивных органов.

"Создание Архива национальной памяти как гражданской учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия устойчивого свободного доступа украинский документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопусков и тому подобного", - приводятся в сообщении слова главы Института нацпамяти Владимира Вятровича.

В.Вятрович отметил, что получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт.

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