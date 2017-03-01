 

Кабмин создал рабочую группу для мониторинга системы деклараций

01 марта 2017 г. 14:10
Источник: ЛІГА.net
7 просмотров

Кабинет министров создал рабочую группу для мониторинга системы электронного декларирования. Соответствующее решение было единогласно принято сегодня, 1 марта, на заседании правительства.

"Есть предложение создать рабочую группу, чтобы в группе был секретариат Кабинета министров, Минюст, Госспецсвязи, Государственное агентство электронного управления, эксперты общественных организаций, чтобы мы провели экспресс-мониторинг системы и разработали план неотложных мер на случай, если будут форс-мажорные обстоятельства", - заявил на заседании министр юстиции Павел Петренко.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.