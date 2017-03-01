Кабмин создал рабочую группу для мониторинга системы деклараций

Кабинет министров создал рабочую группу для мониторинга системы электронного декларирования. Соответствующее решение было единогласно принято сегодня, 1 марта, на заседании правительства.

"Есть предложение создать рабочую группу, чтобы в группе был секретариат Кабинета министров, Минюст, Госспецсвязи, Государственное агентство электронного управления, эксперты общественных организаций, чтобы мы провели экспресс-мониторинг системы и разработали план неотложных мер на случай, если будут форс-мажорные обстоятельства", - заявил на заседании министр юстиции Павел Петренко.