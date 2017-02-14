Кабмин утвердил отчет своей работы за 2016 год

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства во вторник, 14 февраля, представил отчет деятельности Кабмина за 2016 год. После его выступления текст отчета был передан на рассмотрение Верховной Рады.

Агентство РБК-Украина сообщает, что это 204-страничный документ, в котором говорится, что благодаря взвешенной политике и проведению первоочередных реформ правительство смогло обеспечить рост ВВП, динамика которого превысила прогнозы многих украинских экспертов и международных организаций.

По итогам девяти месяцев прошлого года рост реального ВВП составил 1,3% с учетом роста на 0,1% в первом квартале к соответствующему кварталу предыдущего года на 1,4% - во втором квартале, на 2% - в третьем квартале . По итогам 2016 года, ожидается, что ВВП вырастет ориентировочно на 2%.

Источниками роста являются не внешние факторы, а внутренние: инвестиционный и потребительский спрос. В то же время негативное влияние внешних факторов удалось практически нивелировать. Существенным фактором улучшения экономической динамики стали и начаты структурные изменения.