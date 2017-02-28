Кабмин в среду утвердит правила перемещения товаров через линию разграничения

Кабинет министров намерен утвердить правила перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с представителями металлургических предприятий.

По его словам, 1 марта правительство намерено утвердить решение, которое будет регламентировать перемещение через линию разграничения товаров, которые критически важны для экономики Украины, а также для обеспечения энергетической независимости.

Напомним, 25 января на 41-м км перегона станций "Светланово - Шипилово" около 50 человек в камуфляже, а также несколько депутатов, начали блокирование передвижения железнодорожных составов. По их словам, блокада направлена на прекращение покупки антрацитового угля на неконтролируемых Украиной территориях.

К настоящему времени участники блокады перекрыли три железнодорожных ветки (возле станции Светланово в Луганской области, возле Бахмута в Донецкой области и возле станции Кривой Торец в Донецкой области). Кроме того, с середины февраля на автомобильной дороге возле Золотого в Луганской области установлен пост, который не перекрывает движение, а выполняет "контрольно-наблюдательные функции".

Из-за действий участников блокады в Украине объявлено чрезвычайное положение в энергетике.

16 февраля президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности и усилении защиты критической инфраструктуры. Этим решением СНБО поручил Кабмину утвердить новый порядок перемещения товаров через линию разграничения, организовать ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО, а также принять меры по диверсификации и созданию резерва энергетического угля.